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بورصة وشركات

رئيس شركة تقسيط: ضوابط المركزي ستؤثر سلبًا على السوق

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أحمد علي

وصف رئيس إحدى شركات التقسيط- رفض الكشف عن اسمه- أن الضوابط التي أصدرها البنك المركزي بشأن البنوك التي تمول شركات التقسيط، ستؤثر سلبًا على سوق التقسيط بمصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الضوابط التي فُرضت على البنوك التي تمنح تمويلات للشركات التي تقدم خدمات التقسيط، ستؤثر على حجم المنافسة في السوق، موضحًا وجود شركات لا تتعامل بآلية الـ I SCORE، بالإضافة إلى تجاوز تمويلاتها لنسبة الـ35% التي فرضها "المركزي" كحد أقصى للشركات المتعاملة مع البنوك عند تمويلها للأفراد.

كما نصت ضوابط "المركزي" إلزام البنوك المتعاملة مع شركات التقسيط بالحصول على تقارير توضح التزام تلك الشركات بتطبيق الضوابط، مع تطبيق نسبة الـ 35% المقررة في تعامل البنوك مع عملائها، في عمليات تمويل شراء السلع الاستهلاكية.

وألمح بأن شركات تقسيط شراء السلع الاستهلاكية والمعمرة، ستكون مطالبة بالبحث عن عملاء جدد غير محملين بقروض أو تمويلات ائتمانية من قبل، وذلك في إطار نسبة الـ35% المقررة كحد أقصى.

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