فاين القابضة تعين رئيسا جديدا لإدارة التسويق

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، عن تعيين أندريا جنجوا كرئيسة جديدة لإدارة وتسويق الأصناف - مناديل الورق الصحي لدى المجموعة، جالبةً معها سنوات طويلة من الخبرة في مجال التسويق، الأمر الذي سيسهم في إضافة قيمة كبيرة للفريق الإداري المتنوع للمجموعة.





ومجموعة فاين إحدى المجموعات الرائدة في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، وفقاً لبيان حصلت المال على نسخة منه.





وكانت أندريا قد اكتسبت خبرتها الكبيرة من خلال عملها مع كبرى الشركات والمؤسسات على مستوى العالم، حيث إنها كانت تترأس خلال 11 سنة سابق، فرق التسويق والتطوير لأكبر العلامات التجارية العالمية كأولويز، وتايد، وجيليت، وذلك إثر انضمامها لشركة بروكتر آند غامبل، معززةً من مكانة هذه العلامات التجارية ومحققةً أهدافها المتعلقة بالإيرادات والحصص السوقية.





في نفس الوقت، شغلت أندريا عدة مناصب في إدارة الشركات والعلامات التجارية في كل من أوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وأفريقيا. وتجيد آندريا التحدث بسبع لغات مختلفة، وتقضي أوقات فراغها بعيداً عن العمل باستثمارها في تعليم اليوجا الخاصة بالأمهات والتي تمارس ما قبل وبعد الولادة.





المال خاص :وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي إن المجموعة فخورة بانضمام أندريا التي تبرهن سمعتها وسجل نجاحاتها على أنها الشخص المناسب لهذا المنصب ضمن فريق عمل المجموعة.