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بورصة وشركات
البورصة تختتم تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 07:01 م
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صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء
البورصة 6
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى المصريين والعرب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.9% عند مستوى 15488 نقطة، والأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.35% عند مستوى 747 نقطة.
كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22 % عند مستوى 1944 نقطة، والمؤشر الخمسينى بنسبة 1.37% عند مستوى 2495 نقطة، والعشرينى بنسبة 1.1% عند مستوى 15040 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 872 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 46.7 مليون جنيه.
واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2.6 مليون جنيه و5.4 مليون جنيه و566 ألف جنيه و14.3 مليون جنيه و23.7 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 27 سهم من إجمالى 180 سهمًا متداولاً، هبط 101 سهم وبقى 52 دون تغير.
البورصة المصرية
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