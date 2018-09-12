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اتصالات وتكنولوجيا
أول تعليق من راية على ضوابط المركزى للبيع بالتقسيط
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 07:17 م
راية
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- باسم مجاهد :الاستعانة بآى سكور فى مصلحة شركات البيع
أحمد الدسوقى ومحمود جمال
علق باسم مجاهد، رئيس راية للتجارة والتوزيع، على ضوابط البنك المركزى لشركات البيع بالتقسيط، أن الاستعانة بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "آى سكور" للاستعلام عن العملاء فى مصلحة الشركات التى تقسط نظرًا لأنها فى السابق لا تعلم ما إذا كان العميل الذى سيقسط منتج متعثر بشركة أخرى أم لا.
وتوقع فى تصريح لـ"المال"، البدء فى تنفيذ الضوابط مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن شركته لن تمانع فى تنفيذها للحصول على التمويلات البنكية.
وأكد رئيس راية للتجارة والتوزيع أن الضوابط من شأنها تنظيم سوق التقسيط فى مصر خلال الفترة المقبلة.
كان البنك المركزى المصرى، قد أصدر مطلع الأسبوع الحالى، عدداً من الضوابط للبنوك المحلية عليها أن تراعيها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة، مشددًا على أن هذه النوعية من الشركات لا تخضع لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.
وقال المركزى فى الضوابط الأخيرة، إنه يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية ومنافذة البيع التجارية والشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات.
وتضمنت الضوابط أن تدرج البنوك بنود في العقود المبرمة مع الشركات العاملة في مجال البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة إلى قيام الشركات بالإقرار لـIScore بالسلوك الائتماني لعملائها، علاوة على موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسهلات الائتمانية (الممنوحة/ المستخدمة/تحت الدراسة) وآجال تلك التسهيلات، بالنسبة للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.
البنك المركزى
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