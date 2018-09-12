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استثمار
شروط اختيار مدير أول صندوق سيادي مصري
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 06:44 م
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أيمن عزام وأحمد عاشور
أعلنت الحكومة المصرية عن حاجتها لتعيين مدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي ( صندوق مصر)، علمًا بأن الغرض من إنشاء الصندوق تعظيم قيمة الأصول المختارة المملوكة للحكومة المصرية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمشروعات القائمة، والمشروعات المقامة على أراضٍ غير مستغلة.
وستتم إدارة صندوق مصر وتشغيله كمشروع تجاري مختص بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستثمارات وإدارة المحافظ الاستثمارية والحكومة والشفافية.
ويسعى الصندوق إلى تعيين أفضل المرشحين الذين يعملون في مجالات تشمل التمويل والاستثمارات وإدارة الصناديق، كما أنه يعتزم منح الفائز بالمنصب حزم محفزات تنافسية وفقاً لآليات السوق.
وقالت الحكومة، في إعلان طلب مدير الصندوق الجديد، إنه يفضل أن يكون المرشح حائزًا على خبرة عالمية في التمويل وإدارة البنوك الاستثمارية والعمل مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية.
وسيتولى المرشح قيادة موظفين من أصحاب الكفاءات الرفيعة ومن خلفيات ثقافية متعددة، ويفضل أن يكون المرشح/ المرشحة قادر/ قادرة على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات إدارة المحافظة والاستثمارات وفقًا للوائح الصندوق ومراعاة أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المحافظ والمحاسبة وإيراد التقارير، وكذلك معايير حوكمة الشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية.
وسيكون المرشح مسئولًا عن بناء مؤسسة راقية متقدمة قادرة على التنسيق مع الحكومة المصرية بغرض الترويج للاستثمارات وإطلاق الإمكانات الكامنة في الموارد والقطاعات في مصر. وهذا المنصب رفيع المستوى ويلزم شاغله التواصل والتفاعل مع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ووسائل الإعلام.
وقالت الوزارة على الراغبين إرسال سيرة ذاتية مفصلة مصحوبة بخطاب تقديمي للبريد الالكتروني
[email protected]
حتى الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة يوم 27 سبتمبر 2018، وبرجاء توجيه الاستفسارات الى هذه البريد الاليكتروني، ولن يتم التواصل بغرض إجراء مقابلات شخصية إلا مع قائمة مصغرة من المرشحين الذين تم اختيارهم.
كانت "المال" قد انفردت بالكشف عن فوز التحالف الاستشاري الذي يضم مكتب هاني سري الدين وشركاه ومكتب ماكينزي ومكتب برايس ووتر هاوس باعداد النظام الأساسي للصندوق، الذي يصل رأس مال المصرح به إلى 200 مليار جنيه والمصدر إلى 5 مليارات.
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