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اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 06:36 م
الذهب 99
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عمر سالم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 3 جنيهات بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.
وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 603 جنيهات للجرام بدلًا من 600 جنيه أمس، وارتفع بعد تراجعه لليوم الثاني على التوالي.
فيما سجل 18 نحو 516 جنيهًا، وصعد عيار 24 إلى 688 جنيهًا بدلًا من 685 جنيهًا أمس، وارتفعت الأوقية إلى 1201 دولار مقابل 1188 دولارًا أمس.
وبلغ الجنيه الذهب نحو 4816 جنيهًا مقابل 4800 جنيه أمس.
وقال محمد زويل، صاحب محل ذهب فى القليوبية، لـ"المـال"، إن هناك استقرارًا حاليًّا فى الإقبال على شراء الذهب من جانب المواطنين، كما أن فترة الأعياد الماضية أسهمت فى زيادة الإقبال.
الذهب
أسعار الذهب
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