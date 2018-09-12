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سيــارات
ريفولتا: التعريفة الجمركية الجديدة تقنن إعفاءات السيارات الكهربائية
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 06:28 م
سيارة تسلا كهربائية
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سيارة تسلا كهربائية
الانتهاء من 90% من أعمال المرحلة الأولى لمحطات الشحن الكهربائي
تدشين شواحن سوبر تشارجر بمحطة بالقليوبية وأخرى في الزعفرانة
أحمد شوقي
قال وائل يسري، المدير التجاري لشركة ريفولتا لتكنولوجيا السيارات الكهربائية، إن التعريفة الجمركية الجديدة الصادرة عن رئاسة الجمهورية لا تضيف جديدًا فيما يتعلق بالمعاملة الجمركية للطرازات الكهربائية المستوردة، حيث إنها مجرد تقنين للأوضاع القائمة.
وأوضح أن الشركة قامت، في وقت سابق، بإدخال السيارات الكهربائية إلى مصر دون دفع رسوم جمركية، مشيرًا إلى أن التغيرات التي أحدثتها التعريفة تتعلق فقط بالسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتلك التي تعمل بمحركات مزدوجة تجمع بين البنزين والكهرباء، لكنه لفت إلى أن أعمال شركته مقصورة على السيارات الكهربائية ولن تقوم باستيراد السيارات الهايبريد خلال الفترة المقبلة.
ووفق القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية يوم الأحد الماضي 9 سبتمبر 2018، استحدث بند للسيارات الكهربائية بإعفائها تمامًا من الرسوم الجمركية؛ بغرض تشجيع استخدامها في السوق المحلية، كما خفّضت الرسوم الجمركية على السيارات العاملة بالغاز الطبيعي لتصل إعفاءاتها إلى 35% من الرسوم الجمركية المقررة على فئة السيارة بدلًا من 25% سابقًا، وهي التخفيضات التي تشمل أيضًا السيارات الهايبريد أو الهجين.
ولفت يسري إلى أن شركته أوشكت على الانتهاء من تركيب محطات الشحن الكهربائي ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 65 محطة كان من المفترض الانتهاء منها خلال يونيو الماضي، لكن يسري يشير إلى أنه سيتم الانتهاء منها بشكل كامل مع نهاية العام الحالي.
وأكد أنه تم تزويد بعض المحطات بسوبر تشارجر (الشواحن السريعة)، والتي تعد التكنولوجيا الأحدث على مستوى العالم فيما يتعلق بالشواحن الكهربائية، حيث تم تركيبها بمحطة في القطامية، وسيتم تركيبها بمحطة أخرى في الزعفرانة.
وأوضح أن هذه كل محطات الشحن الكهربائي تخص شركة ريفولتا وستكون مسئولة عن تشغيلها، سواء كانت الشواحن بمحطات التزود بالوقود الخاصة بـ"وطنية" أو ضمن أماكن ومحطات أخرى.
التعريفة الجمركية
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