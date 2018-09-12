EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الثبات يخيم على أسعار الحديد والأسمنت
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 05:36 م
الحديد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
20 جنيها تراجعًا في طن الأسمنت خلال أغسطس
ثبات أسعار الأسمنت خلال أغسطس
فيكا الفرنسية تدرس ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الأسمنت
الحديد
محمود زكي
شهد الحديد والأسمنت استقرارًا في الأسعار بالأسواق، اليوم الأربعاء، حيث تراوح طن الأسمنت بين 11980 و12550 جنيهًا، في حين تراوح طن الأسمنت بين 830 و890 جنيهًا.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن حديد عز سجل 12180 جنيهًا للطن، وذلك تسليم أرض المصنع، في حين سجل للتجار والوكلاء قيمة 12400 جنيه، ويصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12550 جنيهًا للطن شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن سعر طن الحديد لصالح بشاي للصلب سجل 12180 جنيهًا تسليم أرض المصنع شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة، إذ يصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12530 جنيهًا للطن، في حين سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قيمة 12200 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12520 جنيهًا للطن.
وأشار أن سعر الطن لحديد عشري بلغ 11980 جنيهًا تسليم أرض المصنع، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12330 جنيهًا للطن شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.
قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء، إن مجموعة السويس للأسمنت، والتي تشمل مصانع السويس وطرة وكذلك حلوان، سجل بها سعر الطن قيمة 825 جنيهًا تسليم أرض المصنع، في حين سجلت "الإسكندرية للأسمنت" قيمة 890 جنيهًا تسليم أرض مصنع أيضًا.
وأكد أن شركة العامرية أبلغت وكلاءها أن سعر بيع الطن بلغ قيمته 950 جنيهًا، مشيرًا إلى أن باقي الشركات المصنعة للأسمنت تتراوح أسعار الطن بها بين 830 و880 جنيهًا تسليم أرض المصنع.
الأسمنت
الحديد
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا