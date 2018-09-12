الثبات يخيم على أسعار الحديد والأسمنت

شهد الحديد والأسمنت استقرارًا في الأسعار بالأسواق، اليوم الأربعاء، حيث تراوح طن الأسمنت بين 11980 و12550 جنيهًا، في حين تراوح طن الأسمنت بين 830 و890 جنيهًا.





قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن حديد عز سجل 12180 جنيهًا للطن، وذلك تسليم أرض المصنع، في حين سجل للتجار والوكلاء قيمة 12400 جنيه، ويصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12550 جنيهًا للطن شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.





وأضاف أن سعر طن الحديد لصالح بشاي للصلب سجل 12180 جنيهًا تسليم أرض المصنع شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة، إذ يصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12530 جنيهًا للطن، في حين سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قيمة 12200 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12520 جنيهًا للطن.





وأشار أن سعر الطن لحديد عشري بلغ 11980 جنيهًا تسليم أرض المصنع، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12330 جنيهًا للطن شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.





قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء، إن مجموعة السويس للأسمنت، والتي تشمل مصانع السويس وطرة وكذلك حلوان، سجل بها سعر الطن قيمة 825 جنيهًا تسليم أرض المصنع، في حين سجلت "الإسكندرية للأسمنت" قيمة 890 جنيهًا تسليم أرض مصنع أيضًا.



