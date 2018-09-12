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بورصة وشركات
أسهم البنوك تستحوذ على 22.46% من قيمة تداولات البورصة
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 05:58 م
البنوك المحليه
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البنوك المحليه
أحمد علي
استحوذت أسهم قطاع البنوك على 22.46% من قيمة تداولات البورصة، اليوم الأربعاء، والبالغة 872.087 مليون جنيه، وسجلت الأسهم البنكية تداولات بقيمة 179.558 مليون جنيه، عبر التعامل على 2.560 مليون سهم.
وجاءت أسهم قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك بالمركز الثاني عقب استحواذها على 17.98% من إجمالي قيمة التداولات، عبر تسجيلها 143.726 مليون جنيه بالتعامل على 65.857 مليون سهم.
وحلت أسهم قطاع العقارات في المركز الثالث، بتسجيلها لقيم تداولات بلغت 91.662 مليون جنيه بنسبة 11.47% من إجمالي قيمة التداول، عبر التعامل على 33.209 مليون سهم.
وفي المرتبة الرابعة من حيث قيم التداولات، جاءت أسهم قطاع الاتصالات بتسجيلها 89.566 مليون جنيه تمثل نسبة 11.20% من إجمالي تداولات السوق على الأسهم بجلسة اليوم، من خلال التعامل على 42.572 مليون سهم.
وفي المركز الخامس، حلت أسهم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بقيمة تداولات 67.977 مليون جنيه، تمثل 8.50% من تداولات الأسهم، من خلال التعامل على 17.555 مليون سهم.
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