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الإسكندرية
بدء تأسيس صندوق استثمار لأصول محافظة الإسكندرية
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 04:39 م
عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
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عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
مها يونس
كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، عن قيامه حالياً بتأسيس صندوق إستثمار لأصول الإسكندرية، والذي يستهدف إنشاء عدة شراكات في عدة مجالات، فضلاً عن إحداث جذب للمستثمرين، لافتاً إلى إعداده حالياً لمشروعات سياحية"بنكية"، من شأنها زيادة معدل السياحة بالثغر وجذب السائحين، وتطرح من خلال البنوك، علي أن تكون متاحة للجميع بالمساهمة والإستثمار بها.
وفي السياق ذاته أشار المحافظ إلى أن هناك عدة ملفات يتم العمل على تطويرها حاليا ، أهمها ملف الأمطار والسيول والتأكد من جاهزية المحطات والمطابق وعمل عدة سيناريوهات لذلك، من خلال تطبيق نماذج محاكاة وتخفيض المناسيب بالمحطات ورفع وتحسين قدرتها ، إضافة إلى ملف النظافة والمخلفات الصلبة والتي تشهد تحسنا ملحوظا والتزام الشركة بالعقد المبرم والذي من أهم نقاطه عودة غسيل الشوارع والجمع المنزلي والفصل من المنبع وتطوير مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة والذي سيعود بالنفع على تطوير المنظومة بالكامل.
وأضاف "قنصوة" أن ملف الطرق من أهم الملفات التي بدأ العمل بها من خلال إعادة رصف الشوارع الرئيسيّة ، حيث يتم حاليا معالجة الحفر والهبوط بالطريق وكافة المشكلات ثم يتم البدء في تخطيط الشوارع
وأكد أنه عقب الإنتهاء من ذلك سيتم البدء في الشوارع الفرعية ، بالإضافة إلى ملفي التعليم والصحة، حيث سيتم اختيار عدة مدارس لتطويرها ووصولها للنموذجية وتطبيق ذلك على باقي مدارس الثغر بالتوالي، فضلاً عن تطوير الوحدات الصحية وعودة الدكتور العائلي Family Doctor ، والمقرر أن يكون لها إطار عمل مؤسسي من المشاركين في التطوير .
ومن ناحية أخرى ذكر "قنصوة" أن هناك تعاون بين الأجهزة المختلفة في المحافظة والمتطوعين والجامعة والمجتمع المدني ، وذلك لتطوير الميادين من خلال تصميم يتسق مع الطابع التراثي والمعماري المميز ، موضحا أن أنفاق الكورنيش قد تم تطويرها أيضا خلال الفترة السابقة ويتم تدعيمها الآن برجوع أفراد الأمن لها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .
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