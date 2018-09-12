5 قرارات في اجتماع الحكومة الأسبوعي.. تعرف عليها

مجلس الوزراء - اجتماع اسبوعي

المال - خاص



اتخذ مجلس الوزراء، في اجتماعه الثاني عشر -اليوم الأربعاء- برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات وهي:



1. وافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء، للبحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى مصر.



2. وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 3008.19 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لصالح المحافظة لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.



3. وافق على ضم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعضوية اللجنة العليا للاصلاح الإدارى الصادر بتشكيلها قرار رئيس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017.



4. وافق على مشروع قرار بشأن المهام والاختصاصات المقترح أن يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.



5. وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة التاسعة والثلاثين)، لعدد من الموضوعات.