تدشين خدمة جديدة بميناء غرب بورسعيد للتحالف الملاحي OCEAN ALLIANCE

المال - خاص

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، تدشين خدمة جديدة للتحالف الملاحي OCEAN ALLIANCE بميناء غرب بورسعيد ، بدخول سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM URUGUAY لأول مرة للميناء في رحلتها القادمة من تركيا والمتجهة إلى جدة بعد نجاح جهود تطويرالميناء وتعميق دوائر الدوران حتى 16.5 متر.

وأوضح الفريق مميش أن التحالف الملاحي يضم عدة خطوط ملاحية وهى (ِ CMA CGM – COSCO – OOCL – APL - EVERGREEN ) وتشمل الخدمة الجديدة 10 سفن من المقرر قيامها بـ 55 رحلة سنوية بواقع خمس رحلات شهرياً، بإجمالي حجم تداول متوقع 80 ألف حاوية مكافئةسنوياً.

وشدد رئيس الهيئة على نجاح جهود الهيئة في تطويرميناء غرب بورسعيد من أجل رفع كفاءة الميناء وزيادة قدرتها على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد الانتهاء من زيادة غاطس الميناء وتعميق دوائر الدوران والوصول بها إلى عمق 16.5 متراً

وأشار في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال تعميق دوائر الدوران بالميناء في شهر أغسطس الماضي بإجمالي حجم تكريك بلغ 1.4 مليون متر مكعب بواسطة كراكات هيئة قناة السويس وهي الكراكة بركات والكراكة محمود يونس والكراكة مكة.

وأضاف الفريق مميش أن تشغيل الخدمة الجديدة يعد استكمالاً لنجاح المفاوضات مع التحالف الملاحي والتي أثمرت في العام الماضي عن دخول خدمتين لمجموعة من سفن الحاويات التابعة للتحالف وهو ما يُعد بداية انطلاق جديدة لهذا الميناء العريق ونجاح جديد ينضم لسلسلة نجاحات تطوير موانيء منطقة القناة وفتح قنوات جديدة للتواصل مع العملاء وجذب تحالفات وخطوط ملاحية جديدة للمنطقة.

تتبع سفينة الحاويات CMA CGM URUGUAY الخط الملاحي CMA CGM ، ويبلغ طول السفينة 300 متر، وعرضها 48 متر، فيما يبلغ غاطسها 16 متر، وتصل حمولتها الكلية إلى 120 ألف طن.