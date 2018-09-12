الكابلات الكهربائية توافق على عرضين لشراء قطعتى أرض بالمطرية

شركة الكابلات الكهربائية المصرية



رجب عزالدين:



وافق مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية على عرضين مقدمين لشراء قطعتى أرض مملوكة لها بالمطريةK بقيمة 92.8 مليون جنيه تقريبا.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس الإدارة المنعقد أمس الثلاثاء 11 سبتمبر، ناقش الدراسة المعدة من شركة العاصمة للاستشارات المالية، بشأن تحديد القيمة العادلة للقطعتين غير المستغلتين .



وتبلغ مساحة قطعتى الأرض 15.2 ألف متر مربع تقريبا، وتقع بشارع تركة الشابورى خلف مصنع الكابلات بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة .



وقيمت الشركة الأرض المخصصة لإنشاء مشروع سكنى والبالغ مساحتها 9.1 ألف متر تقريبا، بقيمة إجمالية 67.9 مليون جنيه، بمتوسط 7469 جنيه للمتر .



كما قيمت الأرض المخصصة لإنشاء نادى اجتماعى والبالغ مساحتها 6.1 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية 18.4 مليون جنيه، بمتوسط سعر 2987 جنيه للمتر .



وفوضت الشركة رئيس مجلس إدرتها فى إبرام وتوقيع العقود الخاصة بذلك، لكنها لم تذكر أسماء الشركات المتقدمة..