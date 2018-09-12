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استثمار
تفاصيل الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة السيسي للصين
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 04:07 م
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
سمر السيد:
كشف سونج أيقوة، السفير الصيني بالقاهرة، عن تفاصيل الاتفاقيات الخمسة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة للصين، لحضور منتدى التعاون الصيني الإفريقي، التي بلغت قيمتها 18.3 مليار دولار.
وقال السفير الصيني، خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة -اليوم الأربعاء- حول نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، إن تلك الاتفاقيات تتضمن عدد من المشروعات تتمثل في إنشاء المرحلة الثانية للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 3.5 مليار دولار، ومشروع لإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس بقيمة 6.1 مليار دولار، وآخر محطة الضخ والتخزين للمياه بجبل عتاقة وقيمته 2.7 مليار دولار.
وأضاف أن تلك الاتفاقيات تتضمن مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الفحم النظيف بالحمروين بقيمة 4.4 مليار دولار، وسيتم إنشاء 3 مشروعات هي منطقة صناعية للمنسوجات، ومصنع لإنتاج الألواح الجبسية، وثالث لتصنيع المواد النسيجية.
وأكد أن هذه المشروعات ستدفع التعاون الصيني المصري للأمام، وفتح آفاق رحبة لعلاقات البلدين.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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