الحكومة: بصدد الانتهاء من استراتيجية مواجهة الدين الداخلي والخارجي

اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي

المال - خاص



ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية، من بينها التأكيد على قرب الانتهاء من استراتيجية الدين الداخلي والخارجي.



وفى بداية الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة لإبناء الشعب المصرى العظيم داخل الجمهورية وخارجها بمناسبة حلول العامين الهجرى والقبطى الجديدين، وتمنى المجلس أن يكونا عامى تقدم ورخاء.



وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما افتتح مؤخراً من مشروعات تتعلق بقطاع الطرق والكبارى، وذلك بتشريف رئيس الجمهورية حيث اشاد الدكتور مصطفى مدبولى بما تم تنفيذه من مشروعات فى هذا القطاع الحيوى بالتعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة النقل، وما تمثله تلك المشروعات من اضافة جديدة لشرايين التنمية، وما تسهم به فى امكانية التوسع واقامة مجتمعات عمرانية جديدة.



وفى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء أن ما تم تحقيقه من تقدم ملحوظ فى مجال البنية الاساسية والطرق، انعكس بدوره فى رفع تصنيفات مصر فى تقارير التناقسية العالمية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا القرار سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائرى بنحو من 30 إلى 35% ، كما أن هناك تنسيقاً بين الشرطة العسكرية والمدنية لتطبيق القانون، وعدم السماح بوقوع اى مخالفات تهدد سلامة الطريق ومستخدميه، وهناك عقوبات نص عليها القرار تتمثل فى أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكرراً (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973وتعديلاته، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.



وحول القرار الذى صدر مؤخراً بحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن (4) أطنان بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من الساعة السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل، وذلك اعتباراً من يوم 15 سبتمبر الجارى،



وتطرق الاجتماع إلى ما يتعلق باستراتيجية التعامل مع الدين الداخلى والخارجى، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية بصدد الانتهاء من الشكل المتكامل للاستراتيجية، وما تتضمنه من محاور ومستهدفات، وذلك تمهيداً لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.



كما تناول الاجتماع، ما تم مناقشته واستعراضه من افكار ومقترحات خلال اللقاء الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع اعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، حيث جدد الدكتور مصطفى مدبولى.



فى هذا الصدد حرص الحكومة على إزالة أى معوقات قد تواجه المستثمرين المحليين أو الاجانب، وكذا التأكيد على سرعة دراسة المقترحات والمطالب المقدمة من طرف الاتحاد، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد فى مختلف القطاعات، وزيادة حجم الاستثمارات.

