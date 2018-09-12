السفير الصيني: هناك ضرورة لتعزيز التعاون الأمني مع مصر

السفير الصيني سونج أيقوة

سمر السيد:



قال سونج أيقوة، السفير الصيني بالقاهرة، إن العلاقات المصرية الصينية إستراتيجية وشاملة، وهناك ضرورة لتعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، خاصة وأن كلتا البلدين يعانيان من الإرهاب، مشيراً إلى أنه قبل سنوات وقع البلدين على معاهدات ثنائية للكشف عن البضائع المهربة.



وأشاد أيقوة، في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته السفارة الصينية بالقاهرة -اليوم الأربعاء- حول نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاتفاق الموقع بين مصر والصين في عام 2016، لمبادلة العملات، مؤكدًا أنه يتفق مع مصالح البلدين.



وأوضح أنه يمكن استخدام العملة الصينية في التعاملات التي تتم في قناة السويس لأن هناك سفن تمر يومياً هناك، ويمكن استخدامها للسائحين الصينين وشركات بلاده العاملة بالسوق المحلية لتنفيذ مشروعاتهم.



ولفت إلى أنه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لبكين، تم التوقيع على اتفاق لمنح قروض ائتمانية لمصر.