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اقتصاد وأسواق
تخفيض جمركي على سيارات الغاز الطبيعي 35%
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 06:05 م
تحويل السيارة للعمل بالغاز
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حصلت السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، على تخفيض بنسبة 35% من قيمة الضريبة الجمركية المقررة على فئتها، وفقًا للتعديلات التى أصدرها رئيس الجمهورية -اليوم الأربعاء- على التعريفة الجمركية.
كما تم إعفاء السيارات الكهربية بالكامل من الضريبة الجمركية تشجيعاً لاستخدام هذه النوعية من السيارات.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية، أصدر فجر اليوم قراراً بتعديل التعريفة الجمركية ليشمل استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، وتشجيعاً لاستخدام هذه النوعية، قد تم إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.
وتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من الواردة المقررة بجدول التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تشجيع استخدام بدائل الوقود بالسيارات.
وخفضت الضريبة الجمركية بجدول التعريفة على السيارات المستحدثة دوليًا HYBRID، والتى تعمل بالمحركات المزدوجة (كهرباء/ بنزين) تشجيعاً للاستغلال المثل للطبيعة.
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