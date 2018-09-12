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اقتصاد وأسواق
افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الصيني التجاري بالقاهرة.. 21 سبتمبر
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 06:53 م
سونج آيقوه السفير الصيني لدى مصر
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سونج آيقوه السفير الصيني لدى مصر
المال - خاص
يفتتح سونج أيقوة السفير الصيني بالقاهرة، فعاليات النسخة الخامسة، من المعرض المصري الصيني الدولي للتجارة والاستثمار"China Trade Fair"، والمقرر أن تبدء فعالياته في الفترة 23-21 سبتمبر 2018، بمركز القاهره الدولي للمؤتمرات بمدينه نصر.
يأتي المعرض في ضوء التقارب المصري الصيني، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني، "شي جين بينج"، يضم 300 عارض صيني، ممثلين لأكبر الماركات الصينية والعالمية، ويهدف المعرض إلى نقل التكنولوجيا الصينية لمصر، والعمل على إبرام تعاقدات بين الصناع والتجار في الصين ومصر، ضمن خطة الحكومة المصرية والصينية، لتحويل مصر لمركز لوجستي ومركزًا لتصدير المنتجات الصينية لدول العمق الأفريقي والشرق الأوسط.
وأوضح أحمد رأفت رئيس مجلس إدارة شركة إكسبرس عرب- الشريك المصري المنظم للمعرض- أن المعرض يأتي ترجمة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للصين.
وأكد رأفت أن المعرض هذا العام، يأتي مختلفًا ويضم أكثر من 300 تخصص صناعي متنوع في كافة القطاعات، وعدد من الماركات الصينية الأكثر شهرة حول العالم، وتم مراعاة إختيار الشركات التي تضيف للسوق المصرية، موضحًا أن المعرض يأتي فرصة للتجار المصريين للاحتكاك بالسوق الصيني والوقوف على الجديد من المنتجات وإبرام تعاقدات مع الشركات الصينية
وتابع أن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض، يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمارالجاذب لشركات الاستثمار العالمية، ويضم ممثلين عن الحكومة الصينية والغرف التجارية والصناعية بالصين.
ويُقام تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والسفارة الصينية بالقاهرة، ويهدف إلى تسهيل حركة التعاون والتجارة لنقل التكنولوجيا إلى مصر، ومد جسور التعاون بين مصر والصين بما يكفل تعظيم استفادة المستثمر المصري، وريادة المنتج المحلي عالميًا، وتشجيع رأس المال الأجنبى فى تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ويحضر الافتتاح سفير الصين بالقاهرة، والملحق التجارى الصيني، بحضور وفد من رؤساء مجالس الأعمال المصرية الأجنبية بمصر، ورؤساء وممثلين عن الغرف التجارية والغرف الأجنبية والمجالس التصديرية وإتحاد الصناعات وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين
ويقام المعرض بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، ضمن سلسلة المعارض العالمية التى تقام سنويًا فى الدول التالية: (الإمارات - الأردن - تركيا - جنوب أفريقيا - البرازيل - بولندا - الهند - كازاخستان).
ويعد معرض "China Trade Fair" أحد أكبر المعارض الدولية المتخصص بقطاع الصناعات بمصر والمنطقة العربية، ويتميز المعرض بتنوع المشاريع والشركات المشاركة، بالإضافة إلى تبنيه إستراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص.
ويهدف المعرض بشكل واضح إلى النهوض بالقطاع الصناعي المصري وخلق فرص استثمارية تجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب، وقطاعات الملابس-الغزل والنسيج - الأدوات الصحية - الأجهزه الكهربائية - الأدوات المنزلية - مستلزمات البناء – الإلكترونيات- مستلزمات الإضاءة - العدد والآلات - خطوط الإنتاج – الطاقة المتجددة - المولدات الكهربائية والصناعات العذائية والمعدنية.
ويهدف المعرض دعم الاقتصاد المصري وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة بالقطاع، إضافة إلى تسليط الضوءعلى الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة، لاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى استعراض التسهيلات الكثيرة التي أقرتها الحكومة للمستثمرين منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.
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