المصرى –الرومانى: نسعى لوصول حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار دولار‎





محمود محسن

قال المهندس حسن الشافعي مستشار مجلس الأعمال المصري – الرومانى، إنه يعتزم وصول الحجم التجاري بين القاهرة وبوخارست إلى مليار دولار مرة أخرى.جاء ذلك على هامش الاجتماع التحضيري - بجمعية رجال الأعمال - لعقد الدورة السابعة لمنتدى الأعمال المشترك بحضور المستشار التجاري بالسفارة الرومانية بالقاهرة وأعضاء المجلس.وأضاف الشافعي لـ"المال" أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع، حيث بلغ مليار دولار منذ 3 سنوات بينما يتراوح في هذه الآونة بين الـ600 والـ650 مليون دولار.وبسؤاله عن سبب التراجع، أوضح الشافعي أن حجم التبادل التجاري انخفض على مستوى العالم في الثلاث سنوات الأخيرة، فضلا عن المنافسة الشرسة في السوق العالمية، ويضاف إلى ما سبق أن رومانيا كانت تحصل على مساعدات من بعض الدول الأوروبية وانخفضت هذه المساعدات.ويرى الشافعي أنه من الممكن أن تستفيد مصر من التجربة التركية في رومانيا، حيث ذهب بعض رجال الأعمال الأتراك إلى رومانيا للإقامة بهدف التعرف عن قرب على احتياجات السوق الرومانية، وبالفعل قاموا باستيراد ما يحتاجه المواطن الرومانى من تركيا وبعد ذلك نجحوا فى تسويقها.