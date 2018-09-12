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بورصة وشركات
إيكون يتصدر ارتفاعات الأسهم للجلسة الثانية.. ويصعد 8%
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 03:45 م
البورصة المصرية
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أسماء السيد
يواصل سهم "إيكون" ارتفاعاته للجلسة الثانية على التوالي، وتصدر بمنتصف تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- ارتفاعات الأسهم بنسبة صعود بلغت 8% ليسجل 9.42 جنيه.
كان السهم ارتفع بجلسة الإثنين المنقضي بنسبة 20%، تزامنًا مع إعلان الشركة عن نتائج أعمالها التى تضاعفت بشكل كبير.
وسجلت شركة "إيكون" صافي أرباح في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 351.130 مليون جنيه، مقارنة بـ 38.35 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المنقضي، بزيادة 312.776 مليون جنيه.
البورصة المصرية
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