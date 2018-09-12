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بورصة وشركات
الشرقية للأمن الغذائى تؤجل مزاد بيع قطعة أرض
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 03:35 م
الشرقية الوطنية للأمن الغذائى
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الشرقية الوطنية للأمن الغذائى
رجب عزالدين
أعلنت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي عن تأجيل مزاد علنى لبيع قطعة أرض مملوكة لها إلى 18 سبتمبر الحالى.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن مجلس إدارتها بجلستها المنعقدة 8 سبتمبر الحالى قرر تعديل موعد المزاد المقرر 11 سبتمبر إلى 18 من نفس الشهر نفسه.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق على بيع قطعة أرض بالجهة الغربية بمزاد علنى لا يقل سعر البيع فيه عن عرض مقدم بنحو 6.5 مليون جنيه.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 4.02 مليون ربحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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