درشال: خفض سعر M50 الكهربائية 87 ألف بعد إلغاء الجمارك

سيارة درشال الكهربائية

أحمد عوض:



تعتزم شركة درشال للصناعة، وكلاء سيارات DFLZ، خفض أسعار طراز الميني فان "M50" الكهربائية، بمقدار 87 ألف جنيه، لتصل الى 498 ألف بدلاً من 585؛ وذلك بالغاء الضرائب الجمركية على السيارات الكهربائية؛ وفق القرار الصادر اليوم عن رئاسة الجمهورية.



وأوضح حسن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعة، أن قرار إلغاء الضرائب الجمركية على السيارات الكهربائية سيساهم فى زيادة مبيعاتها بنسبة تقارب 30% بنهاية العام الجاري بعد خفض الاسعار؛ التي يتوقع تراجعها بنسب تتراوح ما بين 20% للفئات المستوردة، و30% للمجمعة محليًا.



وأوضح أن "درشال للصناعة" فى طريقها للانتهاء من الإجراءات الخاصة باستيراد خطوط الانتاج والمعدات اللازمة، لتجميع الشاحنات الكهربائية والسيارات التجارية "الميني فان" خلال الربع اﻷخير من العام الحالي.



ويذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها 36 مكرر أ، بتاريخ 9 سبتمبر لسنة 2018، قرار رئيس الجمهورية رقم 419، بإصدار التعريفة الجمركية الجديدة لجميع السلع المستوردة والتي شملت 12 تعديلا .



وينص قرار المادة الأولى على تحصيل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية، وشمل القرار 3 تعديلات خاصة بجمارك السيارات كالتالي:



استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي وتشجيعاً لاستخدام هذه النوعية من السيارات فتم إعفاؤها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة، كما تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل الوقود بالسيارات، بالاضافة الى تخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية على السيارات المستحدثة دوليا HYBRID والتى تعمل بالمحركات المزدوجة (كهرباء/ بنزين) تشجيعاً للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.



