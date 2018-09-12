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اقتصاد وأسواق
تعليمات جديدة من الجمارك حول وزن البضائع فى المنافذ
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 03:21 م
المنافذ الجمركية
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المنافذ الجمركية
لأول مرة: إشراك موظف من الجمارك خلال إجراء عملية الوزن
السيد فؤاد
أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات جديدة تتعلق بتدقيق وزن البضائع المفرج عنها بالمنافذ الجمركية، وذلك بعد أن تلاحظ قيام بعضها بالإفراج عن بعض الرسائل الواردة أو المصدرة من وإلى الخارج بوزن أقل من وزنها الحقيقي الوارد بالمستندات، وكذلك تحديد عيارات لها أكبر من الحدود المتعارف عليها.
وأرجعت المصلحة إصدار هذا المنشور للسيطرة والرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من أجل الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة ولحسن سير العمل وانتظامه.
ونص المنشور الذى حمل رقم 14 لسنة 2018 على " تخصيص أحد موظفي الجمارك لحضور عملية الوزن التي تتم على البضائع المتسودرة أو المصدرة والتوقيع على علم الوزن بجانب المختص من هيئة الميناء أو الشركة أو الجهة التي تدير الميزان، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة".
كما نص المنشور الجديد على " تحديد عيارات للبضائع المستوردة وفقا للواقع وعلى الطبيعة من خلال وزن عينة من الأصناف المتماثلة وفى حالةزيادة نسبة العيار عن 20% يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير الجمرك المختص لاقرار ذلك.
كما جاء بالمنشور ضرورة قيام الادارة العامة للمراجعة اللاحقة بالادارة المركزية لدعم العمليات بالادارة المركزية للمنطقة الشرقية بإجراء عمليات المراجعة اللاحقة لواردات المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
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