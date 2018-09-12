وفاة رشيد طه تتصدر مواقع التواصل عربيًا وعالميًا

يذكر أن طه كان واحدا من أشهر مغنى الروك في الثمانينيات، وله العديد من الأغاني باللغتين الفرنسية والعربية أشهرها أغنية "يا رايح وين مسافر".



أحمد صبرىتصدر هاشتاج "رشيد طه" المركز الأول على الترند المحلى فى مصر وعدة دول عربية، كما تصدر الاسم باللغة الانجليزية المركز الأول على الترند العالمى على موقع التدوينات المصغرة تويتر بعد وفاته صباح اليوم.وبحسب صحيفة «لوبريزيان» الفرنسية فإن الشرطة الفرنسية عثرت على جثة المغني الفرنسي ذى الأصول الجزائرية رشيد طه ميتا في شقته في باريس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد إصابته بنوبة قلبية في نومه، عن عمر يناهز 59 عاما.