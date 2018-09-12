أطلس لاستصلاح الأراضى تقترح تغيير اسمها لمناسبة الأنشطة الجديدة

أطلس لاستصلاح الأراضي

رجب عزالدين:



وافق مجلس إدارة شركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى على تغيير اسم الشركة إلى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن مجلس إدارتها أقر هذا التعديل ليعكس الاسم الجديد أنشطة الشركة ورؤيتها المستقبلية وخططها فى ضوء دخول الشركة لمجال الصناعات الغذائية وتنويع استثماراتها فى المستقبل.



وفوضت الشركة رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه لاتخاذ جميع ما يلزم فى هذا الشأن فيما فيها اختيار اسم آخر فى حالة عدم توافر الاسم المقترح.



كما فوضت الشركة رئيس المجلس فى تحديد موعد عقد الجمعية العامة غير العادية لاعتماد قرار مقترح تعديل المادة الثانية متن النظام الأساسى، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المختصة الأخرى وفقا للبيان.