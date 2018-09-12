أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق.. الأربعاء





الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعها فى الأسواق بسبب نقص المعروض حاليا من المزارع والمطروح فى أسواق الاستهلاك، وسجلت الطماطم 6 جنيهات والكوسة 9 جنيهات، و البطاطس 8، والخيار 8 جنيهات والفلفل الرومى 7، والبصل 5، والجزر 8.وسجلت أسعارالفلفل الألوان 24 جنيها، والبامية 15، والملوخية جنيهين للربطة،والباذنجان الرومي 3، والعروس الأبيض 5، والأسود 5، وسجل الليمون 8 جنيهات، والثوم الأبيض 15، والثوم الأحمر 18، وربطة الخضرة نصف جنيه.وأكد تجار أن أسعار الفاكهة لا تزال مرتفعة بسبب قرب نهاية الموسم الصيفى وسعر المانجو العويس يتراوح بين 25 إلى 30 جنيها والزبدية 17 جنيها والفص 50 جنيها والبرتقال الصيفى 10 جنيهات والجوافة 12 والبلح الرملى الأصفر 5 جنيهات والبلح الأحمر 6.5، والبلح البارحى 25 جنيها والرمان 10 جنيهات.وأكد أن سعر كيلو العنب البناتى 17 والبلدى 8 والخوخ بـ 20 جنيها، والبرقوق 25 جنيها والخوخ 25 جنيها والكمثري بـ20 جنيها والتين 15.