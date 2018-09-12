EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق.. الأربعاء
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 03:02 م
الخضار والفاكهة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أسعار الخضراوات تلحق بالفاكهة وارتفاع الخيار والبطاطس
ارتفاع الكوسة 3 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة الجمعة
ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
الخضار والفاكهة
الصاوى أحمد
شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعها فى الأسواق بسبب نقص المعروض حاليا من المزارع والمطروح فى أسواق الاستهلاك، وسجلت الطماطم 6 جنيهات والكوسة 9 جنيهات، و البطاطس 8، والخيار 8 جنيهات والفلفل الرومى 7، والبصل 5، والجزر 8.
وسجلت أسعارالفلفل الألوان 24 جنيها، والبامية 15، والملوخية جنيهين للربطة،والباذنجان الرومي 3، والعروس الأبيض 5، والأسود 5، وسجل الليمون 8 جنيهات، والثوم الأبيض 15، والثوم الأحمر 18، وربطة الخضرة نصف جنيه.
وأكد تجار أن أسعار الفاكهة لا تزال مرتفعة بسبب قرب نهاية الموسم الصيفى وسعر المانجو العويس يتراوح بين 25 إلى 30 جنيها والزبدية 17 جنيها والفص 50 جنيها والبرتقال الصيفى 10 جنيهات والجوافة 12 والبلح الرملى الأصفر 5 جنيهات والبلح الأحمر 6.5، والبلح البارحى 25 جنيها والرمان 10 جنيهات.
وأكد أن سعر كيلو العنب البناتى 17 والبلدى 8 والخوخ بـ 20 جنيها، والبرقوق 25 جنيها والخوخ 25 جنيها والكمثري بـ20 جنيها والتين 15.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا