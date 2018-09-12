مصر الجديدة للإسكان تبيع 37 وحدة فى أغسطس

شركة مصر الجديدة للإسكان



رجب عزالدين



قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها باعت عددا من الوحدات السكنية بشهر أغسطس الماضى بقيمة إجمالية 54 مليون جنيه تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن الوحدات المشار إليها بلغ عددها 37 وحدة سكنية وتقع بمناطق استثمارية مختلفة هى مدينة هليوبوليس الجديدة –إسكان شيراتون بقيمة إجمالية 54 مليون جنيه تقريبا.



وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن بيع وحدات سكنية بقيمة 68 مليونا خلال شهر يوليو الماضى ضمن مدينة هيلوبوليس الجديدة ومدينة العبور واسكان شيراتون.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 250.8 مليون جينه خلال العام المنتهى يونيو 2018، مقابل 348.8 مليون ربحا خلال العام المالي السابق.



وارتفعت الإيرادات إلى 936.5 مليون جنيه خلال العام المشار إليه مقابل 928 مليونا خلال العام المالى المقارن.