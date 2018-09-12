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بورصة وشركات
القاهرة للاستثمار ترفع حصتها فى الصعيد للخدمات التعليمية
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 02:44 م
القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
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القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
رجب عزالدين
قالت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية إنها بصدد شراء أسهم بشركتها التابعة الصعيد للخدمات التعليمية بقيمة 10 ملايين جنيه.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن هذه العملية ستتم من خلال شراء الأسهم المملوكة لشركة الصعيد للاستثمار فى رأسمال شركة الصعيد للخدمات التعليمية، حيث سيتم شراء عدد 96000 سهم مقابل 10 ملايين جنيه مصرى.
ومن المقرر أن تتم عملية الشراء على مرحلتين تبدأ بشراء 48 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه، وتنتهى بمرحلة ثانية تتم على 48 ألف سهم آخرين بنفس القيمة.
وقالت القاهرة للاستثمارات، إن نسبة مساهمتها فى الصعيد للخدمات التعليمية ستصبح 99% بعد تنفيذ العملية بدلا من 75% قبل تنفيذ عملية الشراء.
ونوهت الشركة إلى قيامها حاليا بتنفيذ وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل ملكية تلك الأسهم إليها بالبورصة المصرية، مشيرة إلى أنه جار إنهاء المرحلة الأولى والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية وفقا للبيان.
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