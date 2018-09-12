في حفل قرطاج.. راغب علامة يهدي تونس موالاً مؤثراً

راغب علامة

أحمد حمدي



"إنّه حفل أسطوري".. بهذه الكلمات وصف السوبر ستار راغب علامة الحفل الذي أحياه على المسرح الأثري في قرطاج، والذي كان بمثابة مهرجان فرح وتظاهرة حبّ التقى فيها مع جمهور غفير فاق 17 ألف شخص من الشعب التونسي الذي ملأ مدرّجات قرطاج عن بكرة أبيها آتياً من مختلف محافظات تونس لمشاهدة حفل السوبر ستار.



محبّة كبيرة، ووفاء لا مثيل له أدهش السوبر ستار، وأدهش العالم العربي الذي كان يتابع مجريات الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعل مرعب ومميّز من جمهور وفيّ، ومن فنّان بنى على مرّ السنوات علاقة عشق كبيرة مع تونس وأهلها.



هتاف وترحيب عامر وصارخ بالسوبر ستار طوال وقت الحفل، جعله يفجّر المفاجأة التي حضّرها بإهداء تونس وشعبها موّالاً من تأليف الشاعر اللبنانيّ نزار فرنسيس، تقول كلماته:



تونس لاسمك قلت موّالي... إنتي الما غبتي يوم عن بالي

بالبُعد عنّك أنا متل الغريب ... بضلّ قلبي هون مهما يغيب

وبرجع لعندك... يا أغلى من حالي