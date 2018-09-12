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بورصة وشركات
النصر للحاصلات: حصلنا على رخصة تشغيل دائمة لمصنع بنى سويف
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 02:37 م
البورصة المصرية
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رجب عزالدين:
أعلنت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية عن حصولها على رخصة التشغيل الدائمة لمصنع بنى سويف.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت رخصة التشغيل الدائمة لمصنع بنى سويف وجارى تقديمها للمنطقة الصناعية بمحافظة
بنى سويف للقيام بإجراءات السير فى تعديل أرض المصنع من التخصيص لملكية الشركة.
وقالت الشركة فى مايو الماضى، إنها تدرس البدائل المختلفة للاستغلال الأمثل لأراضي مصنع البصل التابع لها فى سوهاج والذى يقع على مساحة قدرها 63.5 ألف متر مربع تعادل 15 فدانا و12 قيراطا.
وفى يوليو الماضى، توصلت النصر للحاصلات لاتفاق تسوية لمديونيتها مع بنك الإسكندرية والتى تم الاتفاق عليها في سبتمبر 2013.
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