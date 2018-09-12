لا زيادة فى الضريبة الجمركية على السلع المستوردة

التعريفة الجمركية



مها أبوودن



نفت مصادر مطلعة وجود أى زيادات فى أسعار الضريبة الجمركية فى أعقاب صدور قرار من رئيس الجمهورية فجر اليوم بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.



وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بتعديل التعريفة الجمركية فجر اليوم شمل تعديلا فى بعض بنود التعريفة واستحداث بنود أخرى وتبنيد بنود لم تكن مبندة فى آخر تعريفة جمركية.



وقالت المصادر: لم تمس التعديلات أسعار الضريبة الجمركية على العصائر فهى موجودة فى الباب العشرين من التعريفة تحت سعر ضريبة 60% وفقا لآخر تعديل فى أسعار التعريفة والصادر عام 2016، ولم تمس.



وأشارت المصادر الى أن الغرض من التعديل هو تحقيق التماشى مع الاتفاقات الدولية فقط من حيث هيكل التعريفة وبنودها.



ونشرت "المال" صباح اليوم نص المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار والتى وضعها الدكتور محمد معيط وزير المالية وكان نصها كالتالى:



1- إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية المهمة التى تعكس رأى منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائية كما استوجب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذا الغرض.



2-إضافة بنود وتعديلات لبعض المواد الكيميائية الخطرة لمراقبتها دوليا تنفيذا لاتفاقية استكهولم وروتردام واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة بالبنود 28، 29، 38



3- استحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 2017 للأدوية( أمثال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية -مضادات حيوية) لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة وفى إطار خطة الدولة لتوفير العلاج والرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضى حيث تم إفراد بنود محلية من البنود الدولية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية بعد أخذ رأى وزارة الصحة.



4- إضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعى كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئات مخفضة بنسبة 5% تشجيعا على زيادة الصادرات الزراعية.



5- نظرا لزيادة حجم التجارة العالمية لصنف الأخشاب فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018 حيث تم التوسع في نطاق البنود واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة 40% على غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لأنماط تجارة الأخشاب عالميا وخاصة الأنواع الإستوائية على سبيل المثال: أدوات مائدة مطبخ، أنواع الخبز ، عيدان تناول الطعام.



6- تم استحداث بند دولة للمبات الليد تشجيعا الصناعة للمبات الليد فى مصر فقد تم إفراد فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة فى صناعة لمبات الليد بفئة معفى للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية بهدف التشجيع على توفير الطاقة.



7- تم استحداث بند دولى للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي وتشجيعاً لاستخدام هذه النوعية من السيارات فقد تم إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.



8- تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل الوقود بالسيارات.



9 - تم تخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية على السيارات المستحدثة دوليا HYBRIDوالتى تعمل بالمحركات المزدوجة (كهرباء/ بنزين) تشجيعاً للاستغلال المثل للطبيعة.



10- تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا فى إنتاجها.