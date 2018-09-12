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جامعة القاهرة تستعرض خطة استقبال الطلاب الجدد
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 02:30 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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أحمد اللاهوني
استعرض مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، خطة الجامعة في استقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة، وتعريفهم بجامعتهم وتاريخها، بمشاركة الطلاب القدامي، إلى جانب حفل استقبال يُقام بجوار قبة الجامعة للطلاب يتضمن أنشطة طلابية ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية.
وأكد الخشت ضرورة قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والاقتراب منهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم.
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