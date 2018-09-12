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بورصة وشركات
توقعات بمواصلة معدلات التضخم للتراجع بنهاية سبتمبر
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 05:37 م
تراجع التضخم
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توقعات بمواصلة معدلات التضخم للتراجع بنهاية سبتمبر
توقعات بمواصلة معدلات التضخم للتراجع بنهاية سبتمبر
المركزي: التضخم الأساسي يرتفع إلى 8.83% في أغسطس
معدل التضخم السنوي يرتفع إلى 14.2% في أغسطس
ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.7% أغسطس 2018
تراجع التضخم
أسماء السيد
توقع محللو الاقتصاد الكلي، أن تواصل معدلات التضخم الشهرية مسارها الهابط، بنهاية سبتمبر الحالي الجاري، على أن يترواح بين 13% و13.5%.
وارتفعت معدلات التضخم على أساس سنوي بنهاية أغسطس الماضي، وسجل العام 14.2% مقارنة بـ 13.5% بنهاية يوليو.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 8.8% مقارنة بـ 8.5% الشهر السابق له، بينما تراجعت المعدلات على أساس شهري لتسجل 1.7% بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 2.5% بنهاية يوليو الماضي.
بداية، توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في شعاع لتداول الأوراق المالية، أن التضخم سيواصل مسار الانخفاض بدايةً من قراءة شهر سبتمبر، ونترجح أن يتراوح بين 13% و13.5%، في ضوء الاستقرار النسبي لسعر الصرف وعدم تطبيق أي خفض للدعم خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأوضحت أن معدلات التضخم لا تزال في المدى المستهدف للبنك المركزي ضمن النطاق الذي يستهدفه بمعدل 13% ± 3 بنهاية عام 2018، منوهةً أن معدل التضخم المحقق بنهاية الشهر الماضي بمثابة سبب آخر يدعو لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة الأساسية باجتماعها في 27 سبتمبر الجاري.
ويأتي استمرار تخارج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بالتوازي مع السياسة النقدية العالمية المتشددة ضمن مجموعة العوامل التي ستدفع البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة.
وفي السياق ذاته قالت محلل الاقتصاد الكلي لدى "نعيم" القابضة، إن معدل التضخم المعلن جاء أعلى من التقديرات وذلك بسبب بعض التأثيرات غير المباشرة لخفض دعم الطاقة والعوامل الموسمية، موضحةً أنهُ على الرغم من استمرار معدلات التضخم مرتفعه مقارنة بالمعدلات الطبيعية، إلا أن تحركتها في مسار متراجع مطابق للتوقعات، وتأثيرات الجولة الأخيرة من إصلاحات منطومة الدعم تكاد تكون قد انعكست بالكامل.
وتوافقت مع شعاع في توقعاتها بمواصلة التضخم السير في الاتجاه الهابط بنهاية سبتمبر.
التضخم
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