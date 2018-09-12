EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
القومية للأسمنت تسدل الستار على آخر مراحل الشطب الاختيارى
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 02:22 م
شركة القومية للأسمنت
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
القومية للأسمنت : نقل مصانع الشركة لايزال محل دراسة
العربية للأسمنت تعلن توزيع نقدى 53 قرشا للسهم
شركة القومية للأسمنت
رجب عزالدين:
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ شركة القومية للأسمنت لصفقة شراء الأسهم المتضررة من الشطب الاختيارى خلال جلسة اليوم الأربعاء.
وقالت البورصة فى وقت سابق إن حجم أوامر البيع المستجيبة لعرض شراء القومية للأسمنت قبل الشطب الاختيارى بلغ 4.79 مليون سهم تقريبا بنهاية جلسة الإثنين.
وفتحت البورصة المصرية سوق الصفقات الخاصة أمام الراغبين فى بيع أسهمهم قبل الشطب الاختيارى للشركة اعتبارا من 2 سبتمبر القادم وحتى 10 سبتمبر لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 15.19 جنيه للسهم.
وتقدمت الشركة فى وقت لاحق بطلب الشطب الاختيارى لأسهها من البورصة بعدد 103.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد.
يأتى هذا الشطب تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية في 24 مايو الماضى والمصدّق على محضرها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 3 يوليو الماضى.
وألزمت البورصة الشركة بشراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري، بمن فيهم المعترضون على الشطب، وكذلك الدائنون المرتهنون وغيرهم من المساهمي؛ تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا