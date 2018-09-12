الاقتصادية تقضى بعدم الاختصاص فى فرض الحراسة على مطاحن شمال القاهرة

محكمة القاهرة الاقتصادية



رجب عزالدين



قالت شركة مطاحن شمال القاهرة، إن دعوى شركة الأهلى للاستثمارات ضدها بخصوص تعيين حارس قضائى تم الحكم فيها بعدم الاختصاص.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن الدعوى المشار إليها والتى كان محددا نظرها بجلسة الاثنين 10 سبتمبر الحالى أمام المحكمة الاقتصادية تم الحكم فيها بعدم الاختصاص وتحويلها إلى محكمة شمال القاهرة.



وأقامت شركة الأهلى للاستثمارات 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة فى البورصة، هى: العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.



وقال ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة، لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامها بالقانون، فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص فى الإدارة.



وأضاف فى تصريحات سابقة للمال، أن تلك الشركات تتبع القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، وهو يضع حداً أدنى مقعدين لتمثيل مساهمى القطاع الخاص، موضحاً أن الخطوة التالية لشركته ستكون الدعوة لعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة جديد.