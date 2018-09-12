مصرللطيران: واقعة إطارات طائرة بلجراد طبيعية

شركة مصر للطيران

دعاء محمود



هبطت طائرة شركة مصر للطيران، صباح الأربعاء 12 سبتمبر، بمطار بلجراد في دولة صربيا بعد تلف الإطارات الخلفية للطائرة فور الهبوط على مدرج المطار بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الهواء بعد الهبوط.



أوضحت مصادر بالشركة، أن الطائرة من طراز بوينج 737/800 كانت في رحلة خاصة تحمل رقم 3100 إلى مطار بلجراد، والشركة لا تسير رحلات منتظمة إلى تلك الوجهة ، مضيفه أن قائد الطائرة فوجئ بتلف الاطارات اثناء الهبوط ، وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة على المدرج دون انحرافها.



وأشارت إلى أن التلفيات إصابات إطارات الطائرة فقط وأنه تم إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة، وقالت المصادر إنه جاري التحقق من أسباب الواقعة وتجهيز الطائرة للعودة.



وأوضحت المصادر كما هو متعارف عليه في جميع شركات الطيران يتم الفحص والتدقيق الكامل للطائرة قبل وبعد كل رحلة ومنها فحص الإطارات والتأكد من سلامتها.