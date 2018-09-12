مبيعات المصريين والعرب تدفع البورصة للهبوط فى المنتصف

البورصة المصرية



رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى المصريين والعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.59% عند مستوى 15536 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% عند مستوى 754 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 490 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 31.5 مليون جنيه ومليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 1.5 مليون جنيه و 588 الف جنيه و 26 مليونا و4.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 31 سهما من إجمالى 158 سهما متداولا،بينما هبط 81 سهما وبقى 46 دون تغير.





