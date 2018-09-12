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نقل وملاحة
تدشين خدمة جديدة للتحالف الملاحي OCEAN ALLIANCE بغرب بورسعيد
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 02:00 م
بعد انسحابه من شرق بورسعيد.. عودة تحالف "OCEAN ALLIANCE" بميناء غرب
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بعد انسحابه من شرق بورسعيد.. عودة تحالف "OCEAN ALLIANCE" بميناء غرب
نادية سلام
أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، تدشين خدمة جديدة للتحالف الملاحى OCEAN ALLIANCE بميناء غرب بورسعيد، بدخول سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM URUGUAY لأول مرة للميناء فى رحلتها القادمة من تركيا والمتجهة إلى جدة بعد نجاح جهود تطوير الميناء وتعميق دوائر الدوران حتى 16.5 متر.
يذكر أن تحالف أوشن ألايانس rvv Ocean Alliance وقف أعماله فى ميناء شرق بورسعيد، اعتبارا 15 أغسطس الماضى نظراً لارتفاع الرسوم وتكاليف النقل عبر الميناء.
ويضم التحالف خطوط «سى إم إيه» و«إيه بى إل» و«أو أو سى إل» و«إيفرجرين» و«كوسكو شينج» الذى يعمل بالسوق المحلية، حيث يتم تداول الحاويات القادمة من شرق آسيا فى رحلتها لأوروبا عبر ميناء شرق بورسعيد، بينما تتداول الحاويات الوافدة من غرب أوروبا فى رحلتها لشرق آسيا فى ميناء غرب بورسعيد.
وأوضح الفريق مميش أن التحالف الملاحى يضم عدة خطوط ملاحية وهى (ِ CMA CGM – COSCO – OOCL – APL - EVERGREEN ) وتشمل الخدمة الجديدة 10 سفن من المقرر قيامها بـ 55 رحلة سنوية بواقع خمس رحلات شهرياً، بإجمالى حجم تداول متوقع 80 ألف حاوية مكافئة سنوياً.
وشدد رئيس الهيئة على نجاح جهود الهيئة فى تطوير ميناء غرب بورسعيد من أجل رفع كفاءة الميناء وزيادة قدرته على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد الانتهاء من رفع غاطس الميناء وتعميق دوائر الدوران والوصول بها إلى عمق 16.5 متراً، مشيراً في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال تعميق دوائر الدوران بالميناء في شهر أغسطس الماضي بإجمالي حجم تكريك بلغ 1.4 مليون متر مكعب بواسطة كراكات هيئة قناة السويس وهي بركات والكراكة محمود يونس والكراكة مكة.
وأضاف مميش أن تشغيل الخدمة الجديدة يعد استكمالاً لنجاح المفاوضات مع التحالف الملاحي والتي أثمرت في العام الماضي عن دخول خدمتين لمجموعة من سفن الحاويات التابعة للتحالف وهو ما يُعد بداية انطلاق جديدة لهذا الميناء العريق ونجاحا جديدا ينضم لسلسلة نجاحات تطوير موانئ منطقة القناة وفتح قنوات جديدة للتواصل مع العملاء وجذب تحالفات وخطوط ملاحية جديدة للمنطقة.
تتبع سفينة الحاويات CMA CGM URUGUAY الخط الملاحي CMA CGM ، ويبلغ طول السفينة 300 متر، وعرضها 48 مترا، فيما يبلغ غاطسها 16 مترا، وتصل حمولتها الكلية إلى 120 ألف طن.
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