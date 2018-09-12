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الإسكندرية
تجربة عملية لأحدث سيارة مجهزة لسحب مياه السيول بمطروح
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 01:55 م
سيارة سحب السيول
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سيارة سحب السيول
معتز محمود
تفقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، الحملة الميكانيكية التابعة لديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على احتياجات وحالة السيارات والمعدات بالحملة.
وشهد تجربة عملية لأحدث سيارة مجهزة لنزح وسحب مياه الأمطار المتراكمة "السيول" بطاقة سحب 1350 م3 فى الساعة وبتكلفة 6.544 مليون جنيه كأحدث المعدات على مستوى الجمهورية للاستعانة بها فى مواجهة أى طوارئ.
واستمع المحافظ لشرح المهندس تامر سعيد سكرتير عام محافظة مطروح الذي أكد أن السيارة الجديدة بطاقة 400 حصان لها القدرة على طرد المياه لمسافة 600 م، ومزودة بخرطوم سحب قطر 12 بوصة مع وجود مصفاة لمنع سحب الأجسام الصلبة، كما أنها مزودة بونش لرفع وتحميل طلمبات السحب ومولد كهرباء لإنارة المناطق البعيدة عن الكهرباء لسحب وإزالة تجمع المياه ليلًا.
ووجه محافظ مطروح بتزويد السيارة بخراطيم إضافية بأطوال مختلفة لضمان عمل السيارة بمعدلات أسرع لإزالة المياه المتراكمة في وقت قياسي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سيارة إزالة مياه السيول والمعدات الملحقه بها وتوفير الصيانة الدورية اللازمة لها لمواجهة أى طارئ بما يعود بالنفع على المواطنين.
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