محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا هنديا من رجال الأعمال

عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية

مها يونس



استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وفدًا هنديًّا رفيع المستوى مكونًا من 26 عضوًا، يضم مديرين ومسئولين تنفيذيين كبارًا بقيادة "إس.جيه"، خلال زيارة الوفد لمصر، في إطار تعزيز التجارة الثنائية وعلاقات الاستثمار وعرض مميزات ولاية جوجرات كوجهة للاستثمار والتعرف على فرص إقامة مشروعات مشتركة مع رواد الأعمال المصريين، ودعوة كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين لحضور "القمة العالمية لجوجرات النابضة بالحياة 2019".



وخلال الاجتماع رحب المحافظ بالوفد الهندي على أرض الإسكندرية، مشيدًا بتطور العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر في مختلف المجالات، وخاصة توطيد علاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الجانبين والتي شهدت نموًّا وتطورًا إيجابيًّا بمرور الوقت في ضوء معدلات النمو الاقتصادي القوية والإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها كل من الهند ومصر.



وأكد قنصوة تعزيز العلاقات مع الجانب الهندي، فيما يخص المشروعات التي تقام بالإسكندرية، وخاصة في المجال التكنولوجي.



جدير بالذكر أن أعضاء الوفد الهندي يمثل مختلف القطاعات ومنها تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تقوم على تكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتجارة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والطيران، والتشييد والهندسة، والأجهزة الكهربائية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، والفندقة، والمنسوجات، والتعليم، والإعلام، والطاقة والبنية التحتية، والسفر والسياحة، والأدوية. فضلًا عن ذلك، يضم الوفد كبار المسئولين بهيئة تنمية الاستثمارات في جوجرات، ومكتب التنمية الصناعية، وشركة كيه.بي.إم.جي. الهند، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.



وتعد "جوجرات" الولاية الصناعية الرائدة في الهند، حيث تضم عددًا من الشركات متعددة الجنسيات، وشركات قطاع خاص كبرى، ومشروعات قطاع عام قوية وعددًا كبيرًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وتنظم حكومة جوجرات "القمة العالمية التاسعة لجوجرات النابضة بالحياة 2019"، والمقرر عقدها خلال الفترة من 18- 20 يناير 2019 بمركز مؤتمرات مهاتما ماندير في غانديناجار (جوجرات).



وتعقد هذه القمة للمستثمرين مرة كل عامين وتنظمها حكومة جوجرات منذ عام 2003، وتمثل القمة ملتقى يجمع رواد الأعمال والمستثمرين والشركات ورواد الفكر وصناع الرأي والسياسات في مكان وتعمل على تسهيل إقامة تحالفات الاستثمار بين الدول المشاركة.