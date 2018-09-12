حسم انتخابات المصدرين فى غرفة الإسكندرية بالتزكية





معتز محمود

انتهت انتخابات شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية بالتزكية منذ قليل بعد تقدم 21 عضوا لمجلس إدارتها يمثلون النصاب القانونى للشعبة.وفاز برئاسةالشعبة أحمد سعيد نصار ،فى حين تولى شحاتة بحيرى منصب نائب الرئيس.وضم أعضاء مجلس الإدارة كلا من شريف رستم وإبراهيم عبد المنعم وهانى فاروق البوشى وأسامة القهوجى.كما ضم المجلس الجديد لشعبة المصدرين كلا من مرسى عبد الحميد ومحمد كامل يونس ،ومحمد نصر النجار وأحمد مبروك خليل ،فضلا عن نور عبد الستار.وضم تشكيل المجلس الجديد عبد الرحمن بحيرى وتامر النجارى ومجدى الوليلى وسحر طاهر اسماعيل وأدهم الوليلى ومجدى الشيخ والسد سالم و والسيد صبرى، بالإضافة الى محمد إبراهيم والسيد عبد الجواد النجار.