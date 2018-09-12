فاروس يوصى بترقية الوزن النسبى لأسهم 7 بنوك مدرجة بالبورصة

منى عبدالبارى

أوصى بنك استثمار فاروس بترقية الوزن النسبى لأسهم 7 بنوك مدرجة بالبورصة المصرية، مرجعا ذلك إلى تحقيق البنوك المصرية أفضل تقييم على صعيد القطاع المصرفى بالأسواق الناشئة، بدعم تحسن أرباحها فى الربع الثانى من 2018.

كما أوصى بنك الاستثمار بتوصية محايدة لأسهم 3 بنوك أخرى بالسوق، حيث جاءت القيم العادلة للأسهم التى تضمنها والتوصيات التى تضمنها تقرير صدر صباح اليوم الأربعاء كالتالى:



البنك القيمة العادلة للسهم التوصية أرباح النصف الأول نسبة النمو مصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر) 29 جنيه زيادة الوزن النسبي 378.18 مليون جنيه 12% بنك البركة مصر 18.5 جنيه زيادة الوزن النسبي 410 مليون جنيه 30% كريدي أجريكول مصر 60 جنيه زيادة الوزن النسبي 1.09 مليار جنيه 15.2% البنك المصري لتنمية الصادرات 18.5 جنيه زيادة الوزن النسبي 790.3 مليون جنيه 46.3% (عام 2017 – 2018) بنك الإسكان والتعمير 75 جنيه زيادة الوزن النسبي 1.07 مليار جنيه 32% بنك قطر الأهلي الوطني 70 جنيه زيادة الوزن النسبي 3.45 مليار جنيه 27% بنك قناة السويس 18.5 جنيه زيادة الوزن النسبي 210 مليون جنيه 1.57% البنك التجاري الدولي 105 جنيه توصية محايدة 4.4 مليار جنيه 23% البنك المصري الخليجي 1.10 دولار توصية محايدة 261.9 مليون جنيه 6% بنك فيصل الإسلامي 22.5 توصية محايدة 1.32 مليار جنيه 60%