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بورصة وشركات

فاروس يوصى بترقية الوزن النسبى لأسهم 7 بنوك مدرجة بالبورصة

فاروس للترويج
فاروس للترويج
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البنوك المصرية الأفضل على مستوى الأسواق الناشئة

منى عبدالبارى

أوصى بنك استثمار فاروس بترقية الوزن النسبى لأسهم 7 بنوك مدرجة بالبورصة المصرية، مرجعا ذلك إلى تحقيق البنوك المصرية أفضل تقييم على صعيد القطاع المصرفى بالأسواق الناشئة، بدعم تحسن أرباحها فى الربع الثانى من 2018.

كما أوصى بنك الاستثمار بتوصية محايدة لأسهم 3 بنوك أخرى بالسوق، حيث جاءت القيم العادلة للأسهم التى تضمنها والتوصيات التى تضمنها تقرير صدر صباح اليوم الأربعاء كالتالى:


البنك

القيمة العادلة للسهم

التوصية

أرباح النصف الأول

نسبة النمو

مصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر)

29 جنيه

زيادة الوزن النسبي

378.18 مليون جنيه

12%

بنك البركة مصر

18.5 جنيه

زيادة الوزن النسبي

410 مليون جنيه

30%

كريدي أجريكول مصر

60 جنيه

زيادة الوزن النسبي

1.09 مليار جنيه

15.2%

البنك المصري لتنمية الصادرات

18.5 جنيه

زيادة الوزن النسبي

790.3 مليون جنيه

46.3% (عام 2017 – 2018)

بنك الإسكان والتعمير

75 جنيه

زيادة الوزن النسبي

1.07 مليار جنيه

32%

بنك قطر الأهلي الوطني

70 جنيه

زيادة الوزن النسبي

3.45 مليار جنيه

27%

بنك قناة السويس

18.5 جنيه

زيادة الوزن النسبي

210 مليون جنيه

1.57%

البنك التجاري الدولي

105 جنيه

توصية محايدة

4.4 مليار جنيه

23%

البنك المصري الخليجي

1.10 دولار

توصية محايدة

261.9 مليون جنيه

6%

بنك فيصل الإسلامي

22.5

توصية محايدة

1.32 مليار جنيه

60%

 

ووفقا لـ "فاروس" فإن كل البنوك لديها معدل كفاية رأس مال معتبر يتجاوز الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي عند 11.9%، فيما توقع ارتفعا الحد الأدنى إلى 12.9 % العام 2019.

وفي المقابل لفت بنك الاستثمار إلى أن معظم هوامش الأرباح من الفائدة تعرضت للضغط في الربع الثاني من 2018 نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية في مارس الماضي، ليصبح 16.75٪ و 17.75% للإيداع والإقراض على الترتيب لتسجل متوسط 5.2% للقطاع.

وأشار إلى أنه بخلاف توقعاته فقد تمكنت بنوك التجاري الدولي، وفيصل الإسلامي، و بنك قطر الوطني، و المصري لتنمية الصادرات سجلت هوامش أرباح قوية في الربع الثاني من 2018 ما دعم متوسطات القطاع.
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