فاروس يوصى بترقية الوزن النسبى لأسهم 7 بنوك مدرجة بالبورصة

البنك
القيمة العادلة للسهم
التوصية
أرباح النصف الأول
نسبة النمو
مصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر)
29 جنيه
زيادة الوزن النسبي
378.18 مليون جنيه
12%
بنك البركة مصر
18.5 جنيه
410 مليون جنيه
30%
كريدي أجريكول مصر
60 جنيه
1.09 مليار جنيه
15.2%
البنك المصري لتنمية الصادرات
790.3 مليون جنيه
46.3% (عام 2017 – 2018)
بنك الإسكان والتعمير
75 جنيه
1.07 مليار جنيه
32%
بنك قطر الأهلي الوطني
70 جنيه
3.45 مليار جنيه
27%
بنك قناة السويس
210 مليون جنيه
1.57%
البنك التجاري الدولي
105 جنيه
توصية محايدة
4.4 مليار جنيه
23%
البنك المصري الخليجي
1.10 دولار
261.9 مليون جنيه
6%
بنك فيصل الإسلامي
22.5
1.32 مليار جنيه
60%