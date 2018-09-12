التضامن تفتتح معرض فرنكس دمياط للأثاث.. الخميس

الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي

المال- خاص



تفتتح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس، معرض "فيرنكس دمياط للاثاث" في دورته الأولى التي تستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري ويقام المعرض على مساحة 10 ألاف متر بمقر مدينة الأثاث بدمياط ومشاركة أكثر من 70 شركة من كبريات الشركات العالمية والعربية.



ويشارك بالمعرض عدد من كبار المتخصصين في تسويق الأثاث من فرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا والهند وروسيا وعدد من الدول العربية والإفريقية.



ويأتي هذا المعرض كأولى ثمار البروتوكول الموقع في مايو الماضي بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط وجمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) ويهدف لدعم المصنعيين المحليين ومنحهم فرص للتصدير والترويج لمنتجاتهم محليا وعالميا والتركيز على دفع عجلة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أداء الحرفيين والصناع في قطاع الأثاث.