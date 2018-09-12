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الإسكندرية
محافظ مطروح: مراجعة الموقف القانوني لمداخل القرى السياحية
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 01:08 م
محافظ مطروح
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معتز محمود
قرر اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، لمراجعة موقف جميع المشروعات الاستثمارية والخدمية على أرض مطروح، خاصة القرى السياحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح مع رؤساء المدن وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام، والمهندس علاء عبد الشكور، السكرتير العام المساعد للوقوف على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات.
وأشار محافظ مطروح إلى ضرورة تعظيم الموارد وزيادة عائدها لتعود على تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الأبعاد المستقبلية كزيادة وجذب السكان في إقامة المشروعات الاستثمارية والخدمية في إعداد المخططات المستقبلية.
ولفت إلى ضرورة وضع الخطط للتعامل مع السيول وتحديد دور كل جهة بشكل دقيق مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير على التخلص من القمامة بشكل دوري في كافة مناطق المحافظة.
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