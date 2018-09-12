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اقتصاد وأسواق
لا زيادة فى التعريفة الجمركية على اللمبات الليد وألبان الأطفال
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 01:06 م
لمبات الليد
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ننشر قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية
لمبات الليد
مها أبوودن:
قالت مصادر مطلعة إن أسعار التعريفة الجمركية على مصنعات منتجات ألبان الأطفال، ولمبات الليد كما هى لم تمس، فى أعقاب التعديل الذى أصدره رئيس الجمهورية فجر اليوم على التعريفة الجمركية.
وذكر القرار، فى مادته الخامسة "تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان الأطفال، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال نصف دسم أو حمصية أو علاجية من خامات ومستلزمات لأزمة للإنتاج، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
وأضافت المصادر أن تلك المنتجات تخضع لنفس النسبة كضريبة جمركية ولم تتغير.
وفى البند السادس من المذكرة الإيضاحية المقدمة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتى نشرتها "المال" على موقعها الإلكترونى صباح اليوم، تم استحداث بند دولة للمبات الليد تشجيعا للصناعة فى مصر فقد تم إفراد فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة فى صناعة لمبات الليد بفئة معفى للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية بهدف التشجيع على توفير الطاقة.
وأوضحت المصادر أن التعديلات التى دخلت على التعريفة الجمركية لم تمس سعر الضريبة على اللمبات الليد فالذى كان معمولا به قبل ذلك كان يخلق خلافا فى احتساب الضريبة لعدم وجود بند مخصص لهذا المنتج ومع صدور التعديل الأخير أصبح المنتج النهائى من اللمبات الليد يخضع لـ10% فى حين تخضع الصمامات التى تدخل فى تصنيعها لـ0%، كما تخضع باقى المكونات البلاستيكية الداخلة فى تصنيع اللمبة لـ5% .
وأشارت إلى أن الخلاف فى تطبيق الضريبة الجمركية على اللمبات الليد فى السابق كان البعض يحتسبها 5% والبعض يحتسبها 10%.
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