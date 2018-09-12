الأهرام للطباعة تكشف ملابسات إعادة الجمعية العمومية

شركة الأهرام للطباعة

درويش: 12 مليون جنيه أرباحاً محتجزة بالشركة



شريف عمر



قالت شركة الأهرام للطباعة والتغليف إن مجلس الإدارة الحالي مستعد لإعادة عقد جمعيتها العمومية، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا لما أوردته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في طلبها، مؤكدة أنها ستراعي أن يكون التصويت وفق الاقتراع السري كما جاء في مطالبة هيئة الاستثمار التزاما والمادة 73 من قانون الشركات.



وأكد ياسر درويش عضو مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف - فى بيان حصلت المال على نسخة منه - أن الجمعية السابقة للشركة لم تحمل أي مخالفات مقصودة أو غير معلنة، وأن ما تم الترويج له بأن إدارة الشركة قصدت إقصاء أو إبعاد المساهمين من حضور الجمعية باختيار اليوم الأول من رمضان لعقدها في مقرها ببرج العرب شائعات لا أساس لها من الصحة، مدللا على ذلك بأن الشركة عقدت جمعيتها العمومية نحو 23 مرة في مقرها ببرج العرب، منها 9 مرات في شهر رمضان، ما يعني أن الشركة لم تكن تقصد إبعاد أو إقصاء أحد المساهمين من حضور الجمعية كما تم الترويج له .



وناشد درويش الجهات الرقابية والإدارية بتحري الحيادية بين المساهمين على حد سوء ، وعدم الاعتداد بما يتم الترويج له دون سند أو قرينة، خاصة وأن الهيئات جميعها تملك من المستندات الرسمية ما يؤكد صحة موقف مجلس إدارة الشركة وحرصها على الالتزام بكافة معايير القانون وضوابطه.



وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد ألزمت الشركة بإعادة الدعوة لجمعية عمومية لإعادة انتخاب مجلس إدارة للشركة مع تمثيل المساهمين ، وذلك في ظل الطلب المقدم من المساهم شركة النسيم للاستيراد المملوكة لنسيم عرفات الجلاد الذي يمتلك نحو 20% من أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف.



وأكد درويش أن البند الذي طلبت الهيئة أعادة الجمعية بسببه وهو التصويت السري على اختيار مجلس الإدارة ، لم يكن متعارف عليه من قبل ، وأن الكثير من الشركات لا تتبعه، إلا أن الأهرام للطباعة تؤكد مجددا احترامها لقرارات الجهات الرقابية وهيئة الاستثمار في تنفيذ مواد القانون بحرص وعناية فائقة.



وحول دور مجلس إدارة الأهرام للطباعة الحالي في تنمية موارد وأعمال تطوير الشركة أكد درويش أن المجلس عظم أرباح الشركة، وعلى مدار الثلاثة أعوام التي قضاها قام بتوزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية بلغت نحو 65% إلى جانب توزيعات نقدية، وضخ المجلس نحو 15 مليون جنيه في شراء ماكينات وخطوط إنتاج جديدة خلال العام المالي المنقضي ما منعه من توزيع الأرباح هذا العام.



أكد أن الشركة لديها أرباح محتجزة تبلغ قرابة 12 مليون جنيه ومن المقرر النظر أيضا في توزيع أرباح على المساهمين خلال الفترة المقبلة.