مبيعات عربية تدفع البورصة للتراجع مستهل تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

منى عبدالباري



بدأت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد جلسة الأمس على تراجع جماعي للمؤشرات بضغط مبيعات عربية دفعت المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 لمواصلة تراجعه الذي أغلق عليه جلسة الإثنين.



وتراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.04% إلى مستوى 15621 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.02% إلى مستوى 757.28 نقطة، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بواقع 0.04% إلى مستوى 1943.6 نقطة.



وجنح العرب نحو البيع بصافي 888.8 ألف جنيه، مقارنة بمشتريات محلية وأجنبية قيمتها 227 ألف جنيه، و 661.6 ألف جنيه على الترتيب.



وسجلت التداولات 122 مليون جنيه فقط، من خلال التداول على أسهم 82 شركة مقيدة، خيم التراجع على 25 سهم من بينها، بينما جاء الارتفاع من نصيب 22 سهم فقط، وظل 35 سهم على ثبات.



وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، متراجعا إلى نحو 864.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 867.5 مليار جنيه بإغلاقات أمس الأول الإثنين.



وجمدت البورصة المصرية تعاملاتها أمس الثلاثاء احتفالا بعيد رأس السنة الهجرية، فيما شهدت السوق جلستين هابطتين على مدار يومي الأحد والاثنين.



ويقبع المؤشر الرئيسي للسوق رهينا للحركة العرضية بين مستويات 15000 و 16000 نقطة منذ منتصف يوليو الماضي، فيما توقع محللون لـ "المال" أن تتجه السوق صوب الـ17000 نقطة في الربع الأخير من العام الحالي.