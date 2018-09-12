EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
وزير قطاع الأعمال العام يتابع تطوير منطقة عرض الصوت والضوء
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 10:48 ص
الصوت والضوء في الاهرامات
أخر الأخبار
الصوت والضوء في الاهرامات
المال ـ خاص:
عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع تطوير منطقة عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات التابعة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق.
وحضر اللقاء الأستاذة ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق وممثلين عن التحالف الاستثماري الذي يتولى تنفيذ المشروع.
واستمع الوزير إلى العرض التوضيحي للمشروع المقدم من التحالف الاستثماري، حيث يستهدف المشروع تطوير شامل لمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات والعروض المقدمة الجاري إعدادها حاليًا باستخدام التقنيات المتقدمة والتي تعتبر الأحدث في هذا المجال عالميًا، إلى جانب تطوير الخدمات الملحقة بمنطقة العرض وإنشاء منطقة مطاعم وكافيهات وسوق تجاري وقاعات اجتماعات ودور عرض سينمائي.
وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، وأهمية المشروع كعنصر جذب سياحي هام لمنطقة الأهرامات والمهتمين بالسياحة الثقافية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا