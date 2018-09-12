البترول: بدء إنتاج الغاز من مشروع المرحلة 9 ب في أكتوبر

الغاز الطبيعي

عمر سالم



أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج مكثف لأنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية، خاصة بالمياه العميقة بالبحر المتوسط من خلال حفر آبار استكشافية جديدة في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في هذه المناطق الواعدة بما يدعم زيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز، لافتًا إلى الاحتمالات الواعدة في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط التي تتسم بارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والحفر نتيجة لارتفاع الضغوط والحرارة وما تتطلبه من استخدام لأحدث تكنولوجيات الحفر التي تتناسب مع طبيعة العمل في هذه المناطق.



جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لشركتي «رشيد» و«البرلس» للغاز؛ لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017/2018 بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشؤون الغاز، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات، والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.



وأشار الوزير إلى أن مشروع المرحلة (9 ب) بمنطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الجاري العمل به حاليًا من المخطط بدء إنتاجه من الغاز من أول بئرين بالمشروع خلال الشهر القادم ووضع الآبار التي سيتم حفرها تباعًا على خريطة الإنتاج خلال العام القادم للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع البالغة حوالي 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات يومياً من خلال حفر 10 آبار بإجمالي تكلفة استثمارية أكثر من 740 مليون دولار.



ومن جانبه أوضح المهندس هشام العطار رئيس شركتي «رشيد» و«البرلس» للغاز، أنه تم الانتهاء خلال العام من حفر أول 3 آبار في مشروع (9 ب) بواسطة الحفار NGT1 الذى بدأ عمله في المشروع في ابريل الماضي، وجار حالياً اتخاذ اجراءات استقدام حفار جديد للإسراع بوتيرة العمل في أنشطة الاستكشاف بمنطقة البرلس، موضحاً أنه من المخطط حفر البئر الاستكشافي «مونتو» بمنطقة امتياز البرلس والذى يستهدف طبقة الميوسين السفلى لاكتشاف الاحتياطيات الواعدة بالمنطقة بالإضافة إلى البئر «إسكوربيون» بمنطقة امتياز رشيد، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تقييم الفرص الاستكشافية الملائمة بمناطق أخرى والتي تسمح بحفر المزيد من الآبار الاستكشافية.



وأشار إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من أعمال تنفيذ البنية التحتية لنقل واستقبال إنتاج حقلي جيزة وفيوم بمشروع تنمية غازات غرب الدلتا العميق خلال الشهر الحالي وفقاً للجدول الزمنى المخطط والذى يشهد الانتهاء من أعمال خط أنابيب لنقل 400 مليون قدم مكعب من الغاز من الحقلين إلى تسهيلات البرلس للمعالجة وكذلك الانتهاء من تنفيذ البنية الخاصة باستقبال إنتاج المتكثفات من الحقلين.