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عقـــارات
الإسكان: 22 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بسوهاج
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 10:36 ص
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
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مصطفى مدبولي وزير الإسكان
بدور إبراهيم
وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير اعتمادات مالية بنحو 22 مليون جنيه، لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة، بمحافظة سوهاج.
وصرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن الشركة انتهت من حصر المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب، والمتمثلة في الامتدادات العمرانية المستجدة التى لديها موافقات تنظيمية، ولا يوجد بها خطوط مياه أو صرف صحى.
وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد: بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب، تم الحصول على موافقة وزير الإسكان، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لخدمة تلك المناطق، بنحو 22 مليون جنيه، حيث تم الحصول على مبلغ 2.5 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 5 كم، ومبلغ 3.475 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب ببندر وقرى جهينة، ومبلغ 4 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من المياه بمركز البلينا، ومبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 10 كم، ومبلغ 4 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى ومدينة المنشاة، ومبلغ 3 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بطهطا، ومبلغ مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بأولاد حمزة ومركز العسيرات، ومبلغ 2 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بساقلتة.
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